ei S&K Automobile in der Pfalz steht aktuell ein Seat Ateca zum Verkauf, der es optisch krachen lässt.DerSchön und praktisch zugleich sind die LED-Scheinwerfer.

Der ansonsten graue Innenraum wird durch die orangefarbenen Akzente kräftig aufgepeppt.

Auch im Innenraum finden sich zahlreiche orangefarbene Zierteile wieder. Dieist mit Rückfahrkamera, Sitzheizung, zahlreichen Fahrassistenzen plus Navi mit Smartphone-Anbindung ziemlich. Der Motor dagegen nicht so sehr, unter der Haube steckt ein Einliter-Dreizylinder mit 115 PS, geschaltet wird per Hand. Für die Stadt reicht die Leistung aber allemal. Laut Inserat hat der Seat 78.250 Kilometer auf dem Tacho und stammt laut Anzeige aus zweiter Hand.Ein fairer Deal, im Preis sind nämlich eine Gebrauchtwagengarantie und frische HU inbegriffen.