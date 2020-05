igentlich alles klar. Für den Ateca führt die letzte Dienstfahrt nach Martorell. Demontage ab 30. März 2020 direkt in der Seat-Zentrale. Die stolzen Spanier wollen den letzten Akt des Dauertests mit ihrem Ateca live miterleben. Doch dann übernimmt ein Virus das Weltgeschehen. Plötzlich gibt es in Europa wieder Grenzen – und Spanien wird unerreichbar. Neuer Termin für die Zerlegung eventuell irgendwann im Spätsommer.Und was passiert bis dahin mit unserem Ateca? Einmotten? Redaktion und Seat-Zentrale sind sich schnell einig. Das Ergebnis spricht für das Vertrauen der Verantwortlichen in ihr Produkt. Wir fahren weiter. Bis die Grenzen wieder fallen, wir alle uns wieder frei bewegen können. Darüber freuen sich viele Kollegen, die den Ateca mittlerweile in ihr Herz geschlossen haben.

So schlicht und funktionell kann ein Cockpit sein. Was fehlte den Kollegen? Rückfahrkamera, Keyless-Go, Totwinkelwarner, Regen- und Lichtsensor etc.

Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1395 cm3 Leistung 110 kW (150 PS) bei 5000/min max. Drehmoment 250 Nm bei 1500/min Antrieb Vorderradantrieb/Siebengang-DSG Leergewicht 1368 kg Zuladung 552 kg Kofferraum 510-1604 l Spitze 198 km/h Verbrauch 5,5 l S (EU-Mix) Abgas CO2 125 g/km

Diese Zuneigung hat sich DA-RE 9716 hart erarbeiten müssen. Als der spanische Ableger des VW Tiguan im März 2018 in Hamburg eintraf, hielt sich bei vielen Testern die Begeisterung in Grenzen. Die Ausstattung ließ einige die Nasen rümpfen. "Erstaunlich, wie unvollständig ein Auto in meiner Wahrnehmung sein kann", schrieb Leserredakteur Stephan Puls dem Ateca ins Dauertest-Buch. Sportfahrer Mario Pukšec klagte: "Gerade die Features, die ein aktuelles Auto von einem alten unterscheiden, sind nicht an Bord." Was fehlte den Kollegen? Rückfahrkamera, Totwinkelwarner, Regen- und Lichtsensor, Keyless-Go, Abstandsregeltempomat, und, und, und. Und das bei 32.045 Euro in der vernünftigen Style-Ausstattung. Hat Seat hier zu hoch gepokert? Sind die Tester von AUTO BILD zu verwöhnt? An beidem ist wohl was dran. Aber ganz so basic, wie er einigen Mäklern erschien, ist der Ateca nicht. Okay, starten per Zündschlüssel kommt altmodisch rüber. "Leasingsilber" ist keine aufregende Farbe. Aber bei Style fahren schon Berganfahrassistent und Differenzialsperre mit. Rücksitzlehnenentriegelung vom Kofferraum aus, Müdigkeitserkennung, viermal E-Fensterheber, Abbiegelicht, City-Notbremsfunktion und Temporegler sind auch dabei. Und aus der Aufpreisliste wurden Navi , DAB+-Empfang, Soundsystem, Voll-LED-Scheinwerfer und Winter-Paket dazugebucht. Nicht so schlecht, oder?