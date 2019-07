B

eim Seat Ateca wird es bereits Zeit für ein Facelift. Den passenden Erlkönig haben die AUTO BILD-Fotografen auf Testfahrt in Österreich erwischt. Ganz große Veränderungen sind nicht zu erwarten, der Erlkönig ist vor allem an der Front getarnt, was darauf hinweist, dass derund diebei der Modellpflege überarbeitet werden. Dasdarf anscheinend bleiben wie es ist. Auf einigen Bildern ist jedoch ein Sensor an jedem Rad zu erkennen, das deutet daraufhin, dass Seat mit dem Prototypen eintestet. Ein Hinweis darauf, dass das Facelift dendes kommenden Leon übernimmt. Und auch die übrigendes Kompakten dürften beim SUV ihre Verwendung finden. Derdes Seat Ateca Facelifts dürftesein, diedürften gleich bleiben. Derzeit startet das SUV bei 22.100 Euro.