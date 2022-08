Der Seat Ateca 1.6 TDI fährt mit einem 115 PS starken Vierzylinder-Diesel vor, der seine Kraft von maximal 250 Newtonmeter wahlweise über einen Sechsgang-Schalter oder ein Siebengang-DSG an die Vorderräder schickt. Das hier angebotene Exemplar wurde in der für diese Motorisierung höchsten Ausstattungsversion Xcellence in Verbindung mit der Automatik geordert. Der bislang einzige Vorbesitzer kam daher in den Genuss zahlreicher Sicherheits- und Komfortfeatures wie einer Rückfahrkamera, Voll-LED-Scheinwerfer, Sport-Komfortsitze mit Alcantara-Sitzmittelbahn und natürlich auch einem Navigationssystem