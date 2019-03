ll Terrain? Mit dem Namenszusatz verkauft Mercedes das E-Klasse T-Modell in der Plastik-beplankten Abenteuer-Version. Vongibt's jetzt eine gleichnamige Outdoor-Variante für das eher auf Lifestyle getrimmte.Herzstück der All-Terrain-Version ist eine ordentlichedes. Für 158 Euro wird dasum 20 Millimeter nach oben geschraubt, weitere zehn Millimeter Bodenfreiheit bringt die neue Rad-Reifen-Kombination: Dermitinklusive grobstolliger 215/65-R16-Reifen kostet

Wer sich für den Komplettumbau inklusive mehr Power entscheidet, muss mit über 14.000 Euro rechnen.



Im Preis sind 40 Millimeter starke Distanzscheiben enthalten. Denn: JE Design bietet auch– ebenfalls in Mattschwarz und mit optischer Nietverschraubung – um insgesamt 70 Millimeter an. Kostenpunkt: weitere. Abgerundet wird der Offroad-Look durch silbermatte Front- und Heckaufsatzblenden (1240 Euro), einen(417 Euro) und Sidewings an der Heckscheibe (179 Euro). Richtig funktional ist dagegen der, der für 1190 Euro auf dem Dach montiert wird.