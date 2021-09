as beste Argument für einen Seat Ibiza ? Früher meist die erprobte VW -Konzern-Technik zum Discounterpreis. Spätestens 2017 ändert sich dies grundlegend.Wurde der für einen Kleinwagen erstaunlich durchgestylt auftretende Spanier etwa als Versuchskaninchen missbraucht? Klares Nein. Auch unser im Herbst 2017, nur wenige Monate nach Markteinführung zugelassenes Testfahrzeug knistert oder knackt selbst auf zusammengeflickten Nebenstraßen nichtDie Karosserie wirkt enorm steif, der kleine Spanier strotzt aus jeder Karosseriefuge vor Selbstbewusstsein. Sein sportlich angehauchtes Design ist der Vorgängerversion von 2008 auf den ersten Blick sehr ähnlich, wirkt aber im Detail deutlich kantiger und frischer.

Auf der Probefahrt zeigt der Seat nicht nur Dynamik, sondern auch seine reife Seite.Die gute Ergonomie der kantig gestalteten Armaturentafel kennt man aus Wolfsburg und Ingolstadt nicht besser, nur der Kunststoff wirkt vielleicht eine Nuance einfacher. Aber wie viel Prozent aller Kleinwagenkunden interessiert das ernsthaft? Sie freuen sich vermutlich eher über den lebendigen 1.0-TSI-Benziner mit Abgasnorm Euro 6b und 70 kW (95 PS). Dieser treibt denvollkommen ausreichend an und schafft vernunftbetont bewegt mit 6,0 Liter Super knapp 100 Kilometer. Wenn man den Turbo-Direkteinspritzer ausdreht, ist derrichtig flott dabei und klingt angenehm kehlig. Dauervollgasorgien bestraft er jedoch mit gepfefferten Verbräuchen jenseits der zehn Liter. Der alte Spruch "Turbo läuft, Turbo säuft" gilt in der downgesizten Kleinwagenklasse trotz Hightech noch immer. Und die moderne Technik gibt es auch beinicht mehr zum Schnäppchenpreis. Unser Testfahrzeug kostete vor knapp vier Jahren laut Schwacke-Datenbank stramme 17.975 Euro, ist dafür mit immer noch 10.999 Euro bemerkenswert wertstabil.

Das Handling in Kurven ist knackig, die Rückmeldung der Lenkung passt gut.

Seat Ibiza 1.0 ECO TSI: Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,7 l S/100 km CO2 105 g/km Inspektion 250-450 Euro Haftpflicht (13)* 342 Euro Teilkasko (20)* 419 Euro Vollkasko (17)* 636 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 42 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 702 Euro Anlasser (AT) 464 Euro Wasserpumpe 508 Euro Zahnriemen 631 Euro Nachschalldämpfer 339 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 668 Euro Bremsscheiben und -klötze 464 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Der Erstbesitzer sparte vermutlich einige Tausender auf den Listenneupreis und entschied sich für einen in Danzig ausgelieferten polnischen Grauimport. Dessen. Neben einer Klimaanlage und Alufelgen gibt es ein Multifunktionslenkrad, Parkwarner hinten, Nebelscheinwerfer, Bremsassistenten und ein schlichtes Infotainmentsystem mit Freisprecheinrichtung.Einzig hinten rechts brummt es. Der Verkäufer beruhigt uns: Die Ursache sei ein Sägezahnprofil im Ganzjahresreifen . Ein Reifenwechsel sollte also reichen, damit dieserwieder so geschmeidig durch die Lande rollt wie keine-Generation vor ihm.Vier Jahre nach seiner Vorstellung überzeugt die fünfte-Generation mit Qualität, Funktionalität und Fahrspaß. Das Preisniveau ist jedoch stramm, ein gleich alterkaum teurer.