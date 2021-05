Seat Leon FR e-Hybrid bereits ab 136,01 Euro im Monat leasen

D

ererfreut sich als spanischeschon seit Jahren wachsender Beliebtheit. Mit dem neuengibt es das Kompaktmodell seit 2020 auch teilelektrifiziert, was Vorteile bei der Steuer und den Wegfall von Parkgebühren in den meisten deutschen Städten mit sich bringt.ist der Spanier jetzt für gerade einmal 136,01 Euro im Monat zu haben. Das Angebot richtet sich an Privatkunden und rechnet diebereits mit ein. Alle Infos!