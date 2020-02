So schlicht war der Schriftzug bei der Vorgänger-Generation des Leon.

Kunden identifizieren sich über bestimmte Modelle mit einer Marke, und der Modellname ist heutzutage viel mehr als nur ein Schriftzug auf der Heckklappe. So auch beim nach der Provinzhauptstadt León benannten Seat, der ab April 2020 in der vierten Generation beim Händler steht. Äußerlich übernimmt er das aktuelle Markengesicht und erinnert an Tarraco und Cupra Formentor Während der Vorgänger die Leon-Nomenklatur in vier einzelnen Buchstaben mittig unterhalb des Seat-Zeichens trug, klebt beim neuen Leon an der gleichen Position ein deutlich verschnörkelterer Schriftzug.