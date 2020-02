K omische Situation. Kommt mein Chef zu mir und sagt: "Ich sehe in dir den typischen Seat-Mii-electric- Fahrer." So geschehen bei AUTO BILD. Und Test-Chef Andreas May hat das nicht böse gemeint. Seine Idee: Der Klangwald wohnt im Hamburger Speckgürtel, 20 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt. Also ein typischer Pendler. Also ein Typ für den Seat Mii electric. Der Spanier stromert ab 20.650 Euro nach Deutschland (bei carwow.de ab 12.240 Euro!). Mit 83 32,3 kWh im Lithium-Ionen-Akkupack. Mit einer prognostizierten Reichweite von 259 Kilometern. omische Situation. Kommt mein Chef zu mir und sagt: "Ich sehe in dir den typischen Seat-Mii-electric- Fahrer." So geschehen bei AUTO BILD. Und Test-Chef Andreas May hat das nicht böse gemeint. Seine Idee: Der Klangwald wohnt im Hamburger Speckgürtel,vom Arbeitsplatz entfernt. Also ein. Also ein Typ für denelectric. Der Spanier stromertnach Deutschland. Mit 83 PS starker E-Maschine und. Mit einer prognostizierten Reichweite von

Für Kurzstreckenpendler reicht eine Akkuladung ewig

Der Mii electric schafft 259 Kilometer – da muss Redakteur Klangwald nur einmal pro Woche laden. einmal laden pro Woche. Klingt nicht schlecht, also lasse ich mich auf das Spiel ein. Der erste Kontakt ist erfreulich. Schon im Stand wirkt der Mii dynamisch und munter. Das unterstreicht zudem die Farbkombi mit schwarzem Dach. Der Testwagen ist als electric Plus vorgefahren. Das ist die gehobene Ausstattung und ab 21.775 Euro zu haben. Dort fahren kleine Annehmlichkeiten wie E-Außenspiegel, geteilt klappbare Rückbanklehne, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer und Regensensor mit. Und so wird der erwachsenen Kleinstwagen. Der mich nach dem ersten Rendezvous ziemlich von sich überzeugt. Die Bedienung: simpel und selbsterklärend. Der Antrieb: Huuiii! Fahrkomfort: für Kurzstrecken okay. So einfach kann Autofahren sein. Und dabei Spaß machen. Weil der Kleine so munter unterwegs ist. Weil mit E-Maschine Begriffe wie Turboloch und Anfahrschwäche vom Tisch sind. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Seat Mii Würde für mich bedeuten: 200 Kilometer Arbeitsweg pro Woche =.

Auf der Verbrauchsrunde ist der Mii sehr sparsam

Auf der Testrunde gönnte sich der Mii 15,78 kWh aus dem Akku – das sind 5,21 Euro auf 100 Kilometer. City-Verkehr zu wuseln wie vor 25 Jahren mit meinem ersten Mini-Testwagen. Nur natürlich ohne Sound. Der fehlt mir (manchmal) schon. Aber meistens genieße ich eher die Ruhe ohne Motorgeknurre. Bin dann genervt von den lauten Wind- und Abrollgeräuschen. Etwas mehr Dämmung hätte Seat dem Mii gönnen können. Und den Sitzen etwas mehr Spannkraft. Den günstigen Preis spürt man auch an anderen Stellen: klassischer Zündschlüssel statt Startknopf, E-Fensterheber ohne Automatik, keine Haltegriffe über den Einstiegen. Na gut, für Kurzstrecken reicht es. Was mir missfällt, ist die Sitzposition, weil Seat dem Mii electric keine Lenkrad-Weitenverstellung einbaut. Ich sitze zu dicht an der Scheibe in Froschhaltung. Oder entspannt, aber mit ausgestreckten Armen. Bleibt die Verbrauchsfrage. Auf unserer Verbrauchsrunde hat sich der Mii electric 15,78 kWh aus dem Akku gezogen. Macht rund 5,21 Euro pro 100 km.