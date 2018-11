SEMA 2018: Die Tuning-Sünden

B

eim Tuning ist (fast) alles erlaubt, was gefällt! Das trifft nirgendwo besser zu, als in den USA. Denn dort gibt es so gut wie keine Vorschriften – und keine Hemmungen unter den Tunern. Das beweist wieder einmal die SEMA, die größte Tuningmesse der Welt, auf der AUTO BILD sich umgeschaut hat: Da hätten wir zum Beispiel Radbolzen, die so spitz sind, dass die Metallklingen an James Bonds Aston Martin DB5 wie Kinderspielzeug wirken. Oder einen Lamborghini mit einem Dieselmotor. Und einen Honda Civic mit durchsichtiger Plastik-Motorhaube.