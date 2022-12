Shell bietet über 250.000 Lademöglichkeiten

Für E-Auto-Abonnenten gut zu wissen, Shell betreibt mittlerweile auch ein großes Netz an Ladesäulen. Insgesamt stehen über 250.000 Lademöglichkeiten in 35 Ländern zur Verfügung. Das Abo bietet Shell in Kooperation mit Auto-Abo-Pionier Fleetpool an.