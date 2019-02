"PS-Profi" Sidney Hoffmann hat sich im ZDF zum viel diskutierten Thema Tempolimit geäußert. Der Reporterin Dunja Hayali sagte der 39-Jährige, das Tempolimit wäre für ihn wie ein "Weltuntergang", auf einer Katastrophenskala von 1 bis 10 "die Stufe 1000". Gerade die deutsche Autobahn sei doch im Ausland ein Mythos. "Es ist das Letzte, was uns deutsche Autofahrer ausmacht", so Hoffmann, der Hayali in seiner Werkstatt in Dortmund empfing. Die Journalistin hatte den Auto-Experten im Rahmen ihrer Talkshow "Dunja Hayali" besucht. Hayali befragte Menschen in ganz Deutschland zu diesem Thema.