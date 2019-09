"Gleich wird der @autobild.de Channel aufgemischt!!!", kündigt Sidney Hoffmann auf Instagram an. Sidney ist heute auf der IAA und berichtet von seinem Rundgang in einemauf dem Instagram-Channel von AUTO BILD . Typisch Ruhrpott nimmt Sidney kein Blatt vor den Mund und sagt, was ihm in den Sinn kommt. "Ob die wussten auf was die sich einlassen", fragt Sidney. Na, das kann ja was werden!