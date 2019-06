idney Hoffmanns Tuningschmiedeundmachten beim diesjährigen(29. Mai bis 1. Juni 2019) gemeinsame Sache. VW stellte einen fabrikneuen, der von der Crew aus Dortmund im Laufe des Treffens getunt wurde. Dafür richteten die Wolfsburger Sidneys Jungs sogar eineauf dem offiziellenein. Während Pedro, Tobi und Co dort vier Tage an dem Projekt arbeiteten, konnten die Fans vor Ort zuschauen. Am Samstag wurde der fertige Tuning-Polo übrigens dem Fanclubgeschenkt.

Im Rahmen des Treffens gab Sidney Hoffmann AUTO BILD einige Hintergrund-Infos zu dem Wörthersee-Projekt. Er habe sich für Sportversion des Polo als Basis entschieden, weil das Modell in der Szenewerde und auch dem GTI-Treffensei. Im Vergleich zum aktuellen Golf GTI sei der sportliche Kleinwagen am Wörthersee fast schon eine Rarität. Außerdem war es dem Dortmunder wichtig, dass dieim Rahmen bleiben. Seinesollen sich einen ähnlichen Umbau finanziell ebenfalls leisten können. Die Folierung war mit etwa 500 bis 700 Euro zum Beispiel relativ günstig. Alsdes Tuning-Polo nannte Sidney die typische. Sie findet sich beispielsweise auch in den "79"-Ziffern an den Flanken wieder.