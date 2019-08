und, nicht zu vergessen, das: So knapp lässt sich der lockere Style vonheute beschreiben. Doch das war nicht immer so. In seinembeschreibt der Tuner seinen Jugend-Look folgendermaßen: " [...] verbrachte einige Zeit damit, meine damals noch nicht langen und grauen Haare in Form zu bringen. [...] Oder anders gesagt, mein Style ging eher in" Passend dazu war der junge Sindey damals mit seinemunterwegs!Vor Kurzem hat Sidney ein interessantes Foto aufgepostet. Darauf zu sehen ist Sidney im(zumindest, wenn man dem aufgedruckten Datum glauben kann). Damals sah Sidney noch ganz anders aus:. Stattdessen Babyface, schwarze Strähnchenfrisur und eine Sonnenbrille, die Keanu Reeves in Matrix neidisch machen würde. Oder wie es einer seiner Fans kommentiert: "Siehst aus wie Cyclops (James Marsden) von den X-Men!"