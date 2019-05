Autoposer sind ein Problem! Deshalb gibt es in vielen deutschen Großstädten spezielle Polizei-Einheiten, die gezielt getunte Autos aus dem Illegale Straßenrennen sollen so verhindert werden. Aber sind Leute, die ihre Autos tunen auch automatisch Tuning World Bodensee hat AUTO BILD Sidney Hoffmann nach seiner Einschätzung und Notwendigkeit spezieller Polizei-Einheiten wie der Soko Autoposer gefragt: Der Tuner hat eine eindeutige Meinung! sind ein Problem! Deshalb gibt es in vielenspezielle, die gezielt getunte Autos aus dem Verkehr ziehen sollen. Noch wichtiger:sollen so verhindert werden. Aber sind Leute, die ihre Autos tunen auch automatisch Raser ? Im Rahmen derhat AUTO BILDnach seiner Einschätzung und Notwendigkeit spezieller Polizei-Einheiten wie dergefragt:

Auf die Frage, ob es in seiner Heimat Dortmund auch immer strengere Kontrollen mit speziell geschulten Polizisten gibt, sagt Sidney: "In Köln gibt es so eine Einheit (Soko Rennen; Anm. d. Red.) – in Dortmund weiß ich gar nicht, ob es eine offizielle Einheit gibt. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Beamte, die haben echt Ahnung. Aber es gibt auch viele Polizisten, die haben keine Ahnung! Fest steht: Es wird verstärkt kontrolliert!"

"Raser sind irgendwelche Poser, die sich einen AMG leihen"

"Ich halte ja generell nichts davon, dass die Tuner direkt mit den Rasern in eine Schublade gesteckt werden. Die meisten Raser sind irgendwelche Poser, die sich einen AMG leihen und auf dicke Hose machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele Tuner gar nicht rasen würden, weil die ihr Auto so sehr pflegen und hegen."

Lösungsansatz: Mehr Verständnis auf beiden Seiten