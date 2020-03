I n der neuen Folge von "Sidneys Welt" geht es endlich um Autos! Nachdem sich in der erste Episode der neuen Serie viel um Sidneys Privatleben inklusive Umzug und mehr drehte, gibt es in Folge zwei endlich die volle Auto-Dröhnung!

Im Werk79 in Dortmund arbeiten die Mechaniker Pedro und Schimmi an einem der teuersten Tuning-Projekte von Sidney Industries Im nächsten Umbauschritt fliegt der originale Zweiliter-Vierzylinder raus und der neue 3,2-Liter-VR6 von Audi wird eingebaut.

Zeitgleich geht für Sidney und sein Team die SEMA 2019 los.und muss die besten Autos direkt vor Ort in Las Vegas bewerten. Für Deutschland mit dabei ist Joe mit seinem VW Käfer "Baja Bug" . Ob es für den sympathischen Joe reicht, um ins Finale einzuziehen? Mehr dazu gibt es in der neuen Folge "Vollgas in Vegas" am Montag, 30. März 2020 um 20:15 Uhr auf DMAX zu sehen.