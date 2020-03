Die erste Episode beginnt gleich mit viel Stress und heißt passenderweise "Wettlauf gegen die Zeit". Sidneys Freundin Lea zieht bei ihm ein, und so ein Umzug läuft natürlich nicht ganz komplikationsfrei ab. Zeitgleich geht auch der Tagesbetrieb in Sidneys neuem Standort "Werk79" weiter.Wer schafft es, den Polo GTI schneller zu tunen? Pedro oder Schimmi?

Direkt im Anschluss geht es für Sidney und sein Team auch schon los in die USA.Dort ist Sidney seit Jahren Stammgast und hat für sich eine Art Tradition entwickelt. Bevor der Messe-Stress losgeht, tobt er sich in der Wüste so richtig aus. Wie das?Für den maximalen Adrenalin-Kick fährt der PS-Profi noch tiefer in die Wüste von Nevada. Beim Veranstalter angekommen, stellt sich allerdings schnell heraus: