Die Österreicherin mit indischen Wurzeln ist seit vier Jahren Geschäftsführerin von Racing Unleashed. Das Schweizer Unternehmen baut Hochleistungssimulatoren, in denen Fans, angehende Rennfahrer und Profis in Lounges an ihren Fähigkeiten beim flotten Drehen am Lenkrad feilen können.

Auch die Weltreise, die die Formel 1 in einer Saison absolviert, können sich die digitalen Racer sparen. Sie müssen lediglich in der Racing Unleashed-Lounges gehen. In Deutschland befindet sich die edle Simulator-Halle in der Motorworld München, außerdem gibt es drei in der Schweiz und eine in Madrid. „Die Fahrerinnen und Fahrer werden nicht an einem Ort versammelt und reisen dann über den Globus. Sie müssen lediglich zur Lounge mit der kürzesten Anreise“, erklärt Kaltenborn.