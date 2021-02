S

kodas erstes Elektro-SUV heißt Enyaq iV – es basiert auf der MEB-Plattform und ist zum bevorstehenden Marktstart in zwei Antriebsvarianten zu haben. Dieim Enyaq iV 60 soll eineermöglichen. Die Leistung gibt Skoda mit 132 kW (180 PS ) an. Das vorläufige Topmodell ist dermit 150 kW (204 PS) Leistung,und bis zuDerfür den kleinerenliegt aktuell bei. Für denmüssen Kunden mindestenszahlen. Imist der große Enyaq iV 80 mit 150 kW aktuell ein interessantes Angebot:bekommen das Elektro-SUV bei "Sparneuwagen" für. Allerdings muss die BAFA-Umweltprämie in Höhe von 6000 Euro als Anzahlung in Vorleistung erbracht werden. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) wird der Betrag jedoch voll erstattet. Voraussetzung hierfür ist, dass die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten eingehalten wird. Im Fall des Enyaq iV 80 läuft das Angebot übermitpro Jahr.