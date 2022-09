Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Skoda Fabia 1.0 MPI mit 65 PS ausschließlich für Geschäftskunden bereits ab 81 Euro netto im Monat. Und: Eine einmalige Sonderzahlung ist bei diesem Skoda-Deal nicht nötig.

Um die günstigen Konditionen zu bekommen, müssen Geschäftskunden einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 48 Monaten und einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern abschließen. Beide Parameter lassen sich aber anpassen. Wer sich nur 36 Monate an den kleinen Tschechen binden will, aber 30.000 km im Jahr fährt, muss monatlich 117 Euro netto zahlen.

Unterhaltskosten

Die Gesamtleasingkosten lägen in diesem Rechenbeispiel bei 5291,83 Euro netto (117 Euro mal 36 plus 1079,83 Euro). Bei der niedrigsten Rate von 81 Euro netto monatlich kommen Gesamtkosten von 4967,83 Euro auf den Leasingnehmer zu (81 Euro mal 48 plus 1079,83 Euro). In beiden Fällen sind die einmaligen Überführungskosten bereits eingerechnet.