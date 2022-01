Während neuere Skoda-Baureihen in bis zu sechs verschiedenen Ausstattungsvarianten zu haben sind, bieten die Tschechen den aktuellen Fabia Combi derzeitan: " Active ", "Ambition" und "Best of". Auch in Sachen Motorisierung hat die Vielfalt unter dem Alter der Baureihe ein wenig gelitten. Neben der Einstiegsvariante 1.0 MPI,mit Fünfgang-Schaltgetriebe, steht noch der 1.0 TSI zur Auswahl. Der modernere Benzinerund ist auf Wunsch auch mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Will man den maximalen Rabatt ergattern, muss man bei carwow.de genau zu dieser Motor-Getriebe-Kombination in der Ausstattungsvariante Ambition greifen. Serienmäßig fährt der Fabia Combi dann mit Klimaanlage , zahlreichen "Simply-Clever"-Gadgets, Sitzen mit Stoffbezügen und 15-Zoll-Stahlfelgen vor.Das entspricht einem Rabatt von 4077 Euro oder rund 19 Prozent. Ganz ohne Verhandlung. Mit ein wenig optionaler Zusatzausstattung an Bord kann man den Nachlass sogar bis knapp an die 5000-Euro-Grenze heranführen (Achtung: Die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).