aum ein Auto wird allgemein so stark unterschätzt wie der Skoda Fabia. Viele denken bei der tschechischen Modellreihe in erster Linie an einen günstigen, aber emotional eher uninteressanten Kleinwagen mit wenig Platz, mäßigem Komfort und trägem Antrieb. Auf die erste Generation mag das größtenteils zutreffen, die auch optisch nicht viel Anlass zur Begeisterung bot. Mittlerweile hat sich das Skoda-Image aber deutlich verändert. Die VW-Ableger gelten teilweise sogar als preiswertere Alternative zu den Konzernbrüdern.. Vor allem in der aktuellen Kombi-Version mutiert der ursprüngliche Mini-Skoda zum praktischen Alltagshelden, mit ordentlichem Platzangebot und gehobenem Komfort. Ein Beispiel ist dieser Skoda Fabia Combi 1.2 Ambition der dritten Baureihe, der jetztsteht.Von den Konditionen her passt bei diesem Angebot alles.. Zudem ist, wie bei allen Fahrzeugen im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt, eine Garantie im Kaufpreis inbegriffen.

Unspektakulär, aber durchaus komfortabel: Im Ambition gibt es Navi, Klima und elektrische Fensterheber.

In erster Linie sticht dieser Skoda durch seine Optik heraus, was an der schickenliegt. Aber auch an den 16 Zoll großen Leichtmetallrädern, die dem Fünftürer fast sportlich wirken lassen. Der Fabia weiß aber auch mit seinen inneren Werten zu überzeugen, das fängt beim Motor an.. Ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe gibt die Kraft an die Vorderräder weiter. In mindestens neuneinhalb Sekunden beschleunigt der Skoda auf Tempo 100. Der Benzin-Konsum bleibt dabei im Rahmen. Zwar sind die angegebenen 4,8 Liter Utopie, durchschnittlich sollte sich der Verbrauch aber bei moderaten sechs Litern einpendeln lassen.. Da dürfte niemand die 360-Grad-Kamera vermissen.