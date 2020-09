eiheißt das, bei– undhat denim Programm. Die drei Modelle teilen sichund. Vor allem der für seine Verhältnissefand schnell viele Fans. Inzwischen tauchen Exemplare des Kamiq auf dem Gebrauchtwagenmarkt auf. So wie das Auto, das aktuell inzum Verkauf angeboten wird.Der inserierte Wagen ist ein Skoda Kamiq 1.0 TSI Ambiente . Der Händler verlangt. Diegibt er mitan, Vorbesitzer hatte das Auto keine. Das lässt auf einenschließen, möglicherweise eine Tageszulassung. Der neue Eigner kann sich über einen ansehnlichenfreuen. Derliegtunter den, die einneu mindestens kostet. Schließt man vomAuto in der Anzeige mit schickenundauf den angebotenen Wagen, könnte der angebotene Kamiq sogarunterm Listenpreis liegen.

Fahrzeuggetreue Fotos gibt es in der Anzeige nicht. Gezeigt wird dieser Skoda Kamiq in schickem Blau.

Wer sich für einen Skoda Kamiq entscheidet, bekommt viel Auto mit praktischen Details für sein Geld.

Skoda Kamiq

Details

Kamiq

Skoda

Kamiq

Im Alltag weiß dermit vielenzu überzeugen. Der kleine Tscheche überragt seine Baureihen-Brüder in derum ganze– und das ist demzugutegekommen. Erwachsene haben auch. Die Knie stoßen selbst beinicht am Vordersitz an, der Kopf hat ebenfalls genug Raum. Diemachen den Einstieg leicht. Auch in denzeigt sich derals praktischer. Derist ebenso vorhanden wie einIn denpassen bis zuGepäck. Dank einerund einemfährt derexakt. Aber: Der Dreizylinder kann am Berg an seine Grenzen stoßen, wenn das Auto beladen ist.