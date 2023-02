Und an Bord? Die bequemen Sitze im voll familientauglich geschnittenen Innenraum bieten auch nach 100.000 Kilometern komfortablen Halt und würden so manchem Premium-Kompakten gut stehen. Kunststoffoberflächen und Dekorblenden sind bis auf kleine Kratzer wie neu. Das 8,25 Zoll große Bolero-Infotainment wird erst via SmartLink zum Navi , lässt sich dafür intuitiv bedienen und geht als up to date durch.