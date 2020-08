er, er kraxelt aber nicht so talentiert wie sein Vorgänger, der Yeti. Sei es drum, derspricht jede Mengean und hat sich schnell zum Renner entwickelt. Vor allem als. Dann eignet er sich nicht nur für, sondern auch für jeden, derhinter sich herziehen will. Dieser in(Saale) angebotene Karoq Style 4x4 ist gerade malalt. Die Erstzulassung erfolgte im. Seitdem hat derabgespult.Laut Anzeige stammt der inserierte Karoq aus erster Hand. Der Händler beschreibt den weißen Wagen als, doch die Angabe '' fehlt in der Anzeige. Eine Vergangenheit alswird ausgeschlossen,. Die Ausstattung derscheint ziemlich komplett. Der Händler führt unter anderemund eine- undund die Möglichkeit zumauf.Dazu kommen ein-, ein- und einundund eine Verkehrszeichenerkennung,undsowie einund, um nur ein paar Extras zu nennen. Auf dem Preisschild stehen. Darin sind sowohl dieals auch eineenthalten. Der Erstbesitzer musste für dennoch deutlich mehr als 30.000 Euro zahlen.

Die Lenkung des Karoq arbeitet präzise, und das Fahrwerk macht einen zuverlässigen Job.

Skoda

Karoq

Yeti

VW Tiguan

Skoda

Skoda

Karoq

Karoq

Karoq

hat den auf demaufbauendenkonventioneller gestaltet als den. Er ist im Vergleichfinden genug Platz. Dazu spricht für den Tschechen, dass manwie im Konzernbruder. Diestimmt.beziehungsweisemachen den, sie müssen beim Konfigurieren aber bedacht werden. Handelt es sich um die richtige Version, istan Bord, in der Basis hatdeneher spärlich aufgestellt. Beimschlägt sich der. Diearbeitetund das. Das optional erhältlicheist eigentlich nur dann sinnvoll, wenngebraucht wird. Dieist für ein modernes Fahrzeug beinahe. Zudem hilft eine Rückfahrkamera beim Rangieren. Derist beim inserierten Auto an Bord. Das Gleiche gilt für die, die beim einem Neuwagen teuer bezahlt werden muss. Das Einzige, wofür sich der unauffälligenicht so recht eignen will, ist zum. Dafür fällt er einfach nicht genug auf. (.)