Gut ausgestatteter Skoda Kodiaq zum halben Neupreis

erLeicht nachzuvollziehen, verbindetTop-SUV doch den Platz eines Superb mit einer hohen Sitzposition und vernünftigen Preisen. Das gilt erst recht für gebrauchte Exemplare. Auf dem AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt finden sich Angebote ab etwa 20.000 Euro. Selbst wer auf eine gute Ausstattung Wert legt, muss nicht viel mehr einkalkulieren.Mit "Style" verfügt derüber die höchste von drei Ausstattungslinien.Darüber hinaus wurden eine selbstlenkende Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, eine elektrische Heckklappe und eine schicke, zweifarbige Teilleder-Ausstattung bestellt. Ein sehr sinnvolles Extra sind die zusätzlichen Seitenairbags im Fond. An die optionale, schwenkbare Anhängerkupplung darf der Skoda bis zunehmen.

In Kooperation mit

Die helle Ausstattung wertet das Cockpit auf, ist aber schmutzanfällig. Handschaltung statt DSG.

Skoda

AngetriebenDie Kraft wird über alle vier Räder in Vortrieb umgewandelt. Geteilter Meinung kann man über das Handschaltgetriebe sein. Es ist einerseits günstiger im Unterhalt als das DSG, das außerdem zum Ruckeln neigt. Andererseits ist ein DSG insgesamt natürlich trotzdem komfortabler zu fahren, gerade in einem großen SUV. Der Verbrauch hält sich aber auch mit Handschaltung in Grenzen.Dank Euro 6 sind Innenstädte für den großenbis auf weiteres kein Tabu.