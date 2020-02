A m Ende fehlten 3208 Kilometer. 96.792 der 100.000 Kilometer unseres Dauertests hatte der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Skoda Kodiaq m Ende fehlten 3208 Kilometer. 96.792 der 100.000 Kilometer unseres Dauertests hatte der Skoda Kodiaq hinter sich, da erwischten ihn zwei ganz blöde Zipperlein. Erst ließ ihn ein Wackelkontakt am Startknopf nur noch widerwillig die Arbeit aufnehmen. Und kurz danach sorgte ein Fehler im Steuergerät der Dämpferregelung für unangenehme Verhärtungen im Fahrwerksbereich. Ohne diese ärgerlichen Fehler hätte es die Note 1 gegeben. Hätte, hätte ... Warum die Geschichte von DA-X 7788 trotzdem nicht "Eiskalt erwischt" überschrieben ist, sondern "Eiskalt abgeliefert"? Erklären wir Ihnen.

Günstig ist er nicht, aber der Preis erweist sich als fair

Arbeitsplatz zum Wohlfühlen mit klassischen Rundinstrumenten und großem Navi-Monitor. Auch in Sachen Ausstattung hat der Kodiaq einiges zu bieten. Am 24. April 2018 begann unsere Affäre mit dem großen Tschechen. Verhängnisvoll war an ihr nichts – außer vielleicht die Tatsache, dass unsere Beziehung von vornherein auf 100.000 Kilometer befristet war. Als Partner kommt außerdem nur infrage, wer sich finanziell als potent erweist. Der Kodiaq Scout 4x4 mit 190-PS-TDI und Doppelkupplungsgetriebe stand damals für 41.290 Euro in der Partnerbörse. Und das samtrote SUV (Velvet Red Premium Metallic für 990 Euro) tanzte auch sonst nicht ganz nackt vor. Adaptiver Tempomat (inkl. weiterer Assis 1690 Euro), adaptive Dämpfer (760 Euro), Drei-Zonen-Klimaautomatik (250 Euro), LED-Scheinwerfer (990 Euro), Multimediapaket Columbus (2690 Euro) und mehr trieben die finale Forderung auf 51.760 Euro. Hoppla! Für die Älteren unter uns: Vor 20 Jahren waren das über 100.000 Mark. Für die Jüngeren: Ein 245 PS starker Audi A6 45 TFSI kostet 360 Euro weniger. Klingt nach viel Kohle für einen aufgeblasenen Golf, auf dem der größte Skoda-Hochsitz basiert.

Der Kodiaq ist gemütlich, spritzig und sparsam zugleich

Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1968 cm3 Leistung 140 kW (190 PS) bei 3500/min max. Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Antrieb Allradantrieb/Siebengang-DSG Leergewicht 1803 kg Zuladung 549 kg Kofferraum 650–2065 l Spitze 210 km/h Verbrauch 5,7 l D (EU-Mix) Abgas CO2 150 g/km Andererseits erweist sich der Preis als fair für das, was dieser Giga-Golf alles kann. Sehen wohl auch andere so. 2019 stand auf jedem achten bei uns neu zugelassenen Skoda der Name Kodiaq , Lieferzeiten erreichen nicht selten ein Jahr. Bei unserem Exemplar gaben sich die Dienstreisenden denn auch den Funkschlüssel in die Hand. Und vom ersten Kilometer an gab es Lob. "Sanfter Riese", schwärmte Manfred Klangwald und Martin Puthz säuselte: "So macht SUV Spaß", der Autor selbst vermerkte: "toller Reisedampfer". Letztlich meinten am Ende aber alle das Gleiche: Ein derart geräumiges und gemütliches Auto so spritzig und sparsam zu bewegen, das grenzt schon fast an Zauberei. But it's not a trick, it's a Skoda. Auf einer Grundfläche von 4,70 mal 1,88 Metern reisen auch größere Familien plus Gepäck ziemlich entspannt. Und richtig günstig. Rund acht Liter alle 100 Kilometer reichtem dem Skoda auf unserem Marathon – trotz 1,8 Tonnen Leergewicht und 1,68 Meter hoch aufragender SUV-Silhouette.

Für die erste Fehlermeldung kann unser Kodiaq nichts

Motorenseitig war alles okay: Ein Marder hatte sich zwar einen Turboschlauch vorgenommen. Nach dessen Austausch lief alles wieder rund. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 17 (100 %, R 11) 843 Euro Vollkasko 23 (500 Euro SB, R 7)* 1380 Euro Teilkasko 23 (150 Euro SB, R 9)* 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 300 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 134/VK 21/TK 23 Kraftstoffkosten für 100.750 km 8246,39 Liter D (= 8,2 l/100 km) 10.390,45 Euro Motoröl 4,2 Liter/AdBlue 96 Liter 180 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 30.117 km 347,10 Euro 62.872 km 654,40 Euro 91.654 km 491,17 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 235/50 R 19 V Hankook Ventus S1 Evo 520 Euro 1 Satz Winterreifen 235/55 R 18 H Dunlop SP WinterSport 3D 780 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 4/18 (inkl. Extras) 51.760 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras) 53.817 Euro Schätzpreis 2/20 23.675 Euro Wertverlust des Testwagens 28.085 Euro Gesamtkosten für zwei Jahre auf 100.750 km 18.409,12 Euro Kosten pro km 0,18 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,46 Euro Wird der Straßenbelag löchriger oder die Fahrbahnbreite geringer, entsteht trotzdem kein Stress. Der Kodiaq bleibt bei allem Transport-Talent "kompakt genug, um sich in Parkhäusern und Innenstädten nicht selbst im Weg zu stehen", beantwortet Kollege Puthz die Format-Frage klar und deutlich. Beim grundsätzlich positiv besprochenen Fahrkomfort stellt er aber fest, dass die Abstimmung des DCC nicht ganz so harmonisch ausfällt (oder ausfallen darf?) wie bei vergleichbaren VW-Modellen. Dramatisch wird es erstmals am 23. Juli 2018. Stefan Novitski ist noch nicht weit gekommen, als im Cockpit die gelbe Glühwendel zu blinken beginnt und der Motor in den Schongang schaltet. Der Zweiliter-Diesel zickt rum – nach gerade mal 19.348 Kilometern? Das darf doch nicht ... Ist es auch nicht. Ein schlanker Einzelgänger in dunkelbraunem Pelz trägt die ganze Schuld. Der Marder fand Gefallen an den Eingeweiden des Kodiaq, nagte an einem Turboschlauch. Nach dessen Austausch lief alles wieder rund. So kamen und gingen die Jahreszeiten, und nichts passierte. Oder sagen wir besser: fast nichts. Natürlich fuhren wir etwa alle 30.000 Kilometer brav zum Check-up in die Werkstatt und füllten sorgfältig die geforderten AdBlue-Mengen nach. Wobei der Tscheche im Gegensatz zu früheren Dauertestern richtig Durst entwickelte. Fast 100 Liter von der wässrigen Harnstofflösung wurden im Kat als Stickoxid-Killer eingesetzt. Außerdem wechselten wir natürlich gewissenhaft die Räder von Sommer auf Winter und andersherum. Dabei reichte dem großen Tschechen jeweils ein Satz – plus ein einzelner Winterreifen , der nach dem unfreiwilligen Überfahren eines Bordsteins zwecks Unfallvermeidung neu musste. Wobei wir dabei lernten, dass so eine Mobilitätsgarantie echt Sinn ergibt. Abschleppen Mietwagen , Rücktausch am nächsten Tag – alles schnell, unkompliziert und freundlich. An dieser Stelle danke dafür.

Die 21 Monate Stress merkt man dem Kodiaq nicht an