"Race Blau" steht dem SUV gut.

Kodiaq

Kodiaq RS

Von seinen normalen Brüdern unterscheidet sich das RS-Modell optisch durch sportlichere Schürzen, andere Felgen und diverse RS-Logos. Dieses Exemplar trägt zudem die RS-exklusive Lackfarbe "Race Blau Metallic". Für sportlichen Vortrieb sorgt im schärfstenein Zweiliter Vierzylinder Biturbo Diesel, der an ein Siebengang-DSG gekoppelt ist.Damit darf der 1,9-Tonner 220 km/h rennen und sollverbrauchen. In der Praxis sind es zwei bis drei Liter mehr, die Emissions-Norm Euro 6d-Temp ist aber verbrieft. Wegen – oder vielleicht eher trotz – seines Soundgenerators hört sich der Diesel ganz passabel an. Dank des serienmäßigen verstellbaren Fahrwerks und der Progressivlenkung fährt sich das SUV sogar recht handlich.Der Rundenrekord gilt allerdings für Siebensitzige SUVs, wovon wohl nicht allzu viele jemals zur Rekordfahrt angetreten sind.