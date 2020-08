in Geheimtipp ist der Skoda Superb schon lange nicht mehr! Dennoch gibt es den zuverlässigenauf dem Gebrauchtwagenmarkt teilweise zu echten Schnäppchenpreisen.

1865 Liter: So viel Stauraum bietet derder zweiten Generation und übertrumpft damit einige deutlich höher positionierte Kombis deutlich. Der intern 3T genanntewurde zwischen 2008 und 2015 gebaut und hat sich in Deutschland vor allem alsgut verkauft. Unter der unaufgeregt designten Karosserie basiert derauf der verlängerten PQ46 Plattform auf der auch deraufbaut.Im Cockpit wurden lediglich Lenkrad und Armaturentafel überarbeitet. Bei den Motorisierungen hatten die Kunden die Wahl zwischen zahlreichen Benzinern und Dieseln, wobei in Deutschland vor allem die Zweiliter-Selbstzünder gefragt sind.Seit Mitte 2015 ist die immer noch aktuelle dritte Generation deserhältlich.