Das Flaggschiff Superb ist je nach Ausstattung gediegen bis edel. In ganz seltenen FĂ€llen fĂ€hrt sogar eine Prise Unvernunft mit. Dann nĂ€mlich, wennDas Aggregat ist durstig und klangstark und damit das Gegenteil eines typischen Vertreter-Diesels. Der Motor fĂŒhrte dann auch ein Schattendasein im Superb-Modellprogramm, Gebrauchte mit VR6 sind so gut wie nie anzutreffen. Aktuell werden auf dem AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt zwei Bugatti Chiron verkauft, aber nur ein Superb mit Sechszylinder (Stand: 1. April 2020)! Und den gibt es zum SchnĂ€ppchen-Tarif: 17.480 Euro kostet der dicke Kombi mit der höchsten Ausstattungslinie!

Der 2014er Superb ist eine Facelift-Version aus dem vorletzten Modelljahr. Die Überarbeitung brachte unter anderem schĂ€rfer gezeichnete Front- und Heckleuchten in Teil-LED-Technik.Der angebotene Kombi wartet dazu mit der höchsten Ausstattungslinie "Laurin & Klement" auf. Die beinhaltet Tempomat, beheizte E-Sitze, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Einparkhilfe und 18-Zoll-Felgen.

In Verbindung mit dem weißen Lack verleiht das dem Kombi einen noblen Touch.Die Ausstattung ist reichhaltig, komplett voll ist dieser Superb damit aber noch nicht. Glasdach und einige Fahrassistenten fehlen beispielsweise.

Der Kofferraum des Kombi ist riesig und fasst 633 bis maximal 1865 Liter GepÀck.

Motorseitig geht der Kombi dagegen in die vollen und wartetauf. Bis auf die vier Endrohre verrĂ€t nichts am Skoda den dicksten Motor.sind stattlich, reine Beschleunigungswerte werden dem Motor aber nicht gerecht. Die StĂ€rken des VR6-Superb liegen im zĂŒgigen Autobahn-Gleiten und im satten Sound. Bei jedem Ausdrehen werden Erinnerungen an den seligen Golf R32 wach. Mit ihm teilt sich der Superb auch die Schwachstellen des Antriebs. Die ZĂŒndspulen können durchbrennen, und die Steuerkette neigt zum LĂ€ngen.Ansonsten kennt die zweite Superb-Generation keine gravierenden Schwachstellen, den AUTO BILD-Dauertest absolvierte sie mit der Traumnote 1