Außerdem steckt Skoda zusätzliche Assistenz in den Superb: Künftig sichern ein weiterentwickelter Notfallassistent, der Kurvenassistent (warnt beim Abbiegen in Seitenstraßen vor mo x308 ;glichen Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen und bremst bei Gefahr ab) sowie ein neuer Kreuzungsassistent (erkennt den Querverkehr an schlecht einsehbaren Kreuzungen und warnt akustisch und optisch im Zentraldisplay vor Gefahren) die Fahrt. Dazu schützen bis zu zehn Airbags vor Unfallfolgen. Ganz schön sicher hier. Mercedes ? Skoda!