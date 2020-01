S koda bringt ein neues Indien. Die Baureihe dürfte etwa so groß wie der koda bringt ein neues SUV auf den Markt – allerdings in. Die Baureihe dürfte etwa so groß wie der Kamiq werden und soll noch 2020 in Serie gehen. Die dazugehörige Studie ist 4,29 Meter lang, heißt "Vision IN" und wird auf der Auto Expo in Neu Delhi (5. bis 12. Februar 2020) gezeigt.

Designskizzen zeigen bulliges SUV

Bei der Serienversion dürfte der Skoda-Schriftzug nicht beleuchtet sein. An der Front fallen vor allem die breite Haube und der mächtige Grill mit massiven Rippen auf. Die zweigeteilten Fotos vom neuen SUV hat Skoda noch nicht veröffentlicht, bislang geben lediglich drei Designskizzen einen Hinweis auf das Design Die zweigeteilten Scheinwerfer gehen dabei fast unter: Deren oberer Teil ist größer als der untere, schmal gehalten und wird oben von der Motorhaube und an der Innenseite vom Grill begrenzt. Darunter erstrecken sich eine zerklüftete Schürze, große Lufteinlässe und ein Frontspoiler aus Aluminium . Ein Studien-Gimmick dürfte der rot beleuchtete Skoda-Schriftzug am Heck sein, der zwischen den dreidimensionalen Rückleuchten platziert ist. Auch das Leuchtenband darunter, das die beiden Reflektoren verbindet, dürfte in dieser Form nicht in Serie gehen.

Reduziert gestalteter Innenraum