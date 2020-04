Ohne Kunststoff-Planken an den Schürzen geht der silberne Yeti fast als Kompakt-Van durch.

Yeti

Yeti

Skoda

Hier geht's zum Angebot Zum Skoda Yeti 2.0 TDI

Yeti

Yeti

Yeti

Der angeboteneist ein Facelift-Modell mit neuer Front und aufgefrischtem Innenraum. Als zivilere "City"-Version fallen bei ihm die Kunststoff-Beplankungen an Schürzen und Schwellern weg.Die variable Rücksitzbank wurde vom kleinen Van-Bruder Roomster übernommen. Sie lässt sich verschieben, geteilt umklappen und bei Bedarf sogar komplett ausbauen. Auf dem Dach gibt es eine Reling für Fahrradträger oder eine Gepäckbox. Dieses Exemplar hat dazu noch eine abnehmbare Anhängerkupplung mit bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast.DieZweizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung, Navi , Tempomat und PDC hinten gehören zu den Annehmlichkeiten.Trotz Vorderradantrieb meistert derleichtes Gelände problemlos. Kritikpunkt am Motor: Der Selbstzünder schafft nur Euro 5, was ihm die Einfahrt in manche Innenstädte verwehrt. Positiv ist dafür der geringe Verbrauch von etwa sechs Litern Diesel auf 100 Kilometer.Das gilt auch für denim Allgemeinen, beim TÜV auffällig sind nur häufig angerostete und riefige Bremsscheiben.