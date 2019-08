K

ühlbox, Kisten, Musikboxen – und sogar ein Sonnenschirm: Dieser Smart fortwo war bis auf den letzten Winkel angefüllt mit Müll, als die Polizei den Zweisitzer am 29. Juli 2019 auf der A9 stoppte. Auf dem Parkplatz Lipperts-West in der Nähe des bayerischen Örtchens Leupoldsgrün öffnete ein 52-Jähriger die Tür des Kleinstwagens, wo er in einem Berg aus Müll und Krempel saß. Die Sichtbedingungen waren äußerst eingeschränkt. Wie konnte der Mann das Fahrzeug überhaupt im Straßenverkehr bewegen? Das fragten sich auch die Hofer Polizisten und zogen den Müll-Smart als "erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer" aus dem Verkehr . Da der Kleinstwagen zudem nicht zugelassen und somit nicht versichert war, wurde er an Ort und Stelle beschlagnahmt.