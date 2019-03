Dabei ist ein schneller Reifen in der Regel auch ein guter Reifen . So wie der Ultrac Vorti von Vredestein. Mit präzisem Lenkverhalten, stabil an der Hinterachse, ausgewogener Balance und der schnellsten Rundenzeit avanciert er zum Champion auf trockener Piste. Auf regennasser Fahrbahn fahren wir dagegen mit den neuen Profilen von Pirelli und Goodyear Bestzeiten. Auch beim Bremsen fährt man mit ihnen auf Nummer sicher. Die bis zu zehn Meter kürzeren Bremswege sind dazu eine klare Ansage. Keine Gefahr droht dagegen bei Starkregen; alle getesteten Sommerreifen bieten bei unserem Aquaplaningtest gute Sicherheitsreserven. Das gilt auch für unseren preisgünstigen chinesischen Kandidaten der Marke Maxxis, der ohne gravierende Ausrutscher in der Nässewertung und mit guter Leistung auf trockener Piste überzeugt.