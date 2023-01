Grau und kalt ist es an diesem Nachmittag in München. Der Sono Motors Sion dreht seine Runden auf einem Flugplatz, eine Demonstration des Entwicklungsstands. Im Frühjahr 2023 dann soll Deutschlands erstes Solar-Elektroauto auf öffentlichen Straßen getestet werden, bevor es Anfang 2024 in Serie geht.