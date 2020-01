V

ollkommen überraschend hat Sony auf der CES in Las Vegas (7. bis 10. Januar 2020) die Studie eines Elektroautos vorgestellt. Den Sony Vision-S hat der Technikkonzern nicht komplett allein entwickelt,– darunter Magna Steyr, ZF, Nvidia, Bosch, Continental und Qualcomm. Das Ergebnis ist eine elegante Limousine mit coupéhafter Linienführung, die sich offenbar an aktuellen Elektroautos wie Porsche Taycan Polestar 2 sowie Lynk & Co 03 orientiert.