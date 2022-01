CES in Las Vegas, um eine neue Karosserievariante des geplanten E-Autos vorzustellen. Der Sony Vision-S 02 steht auf der gleichen Plattform wie der bereits 2020 vorgestellte Kompakt-SUV. Das neue Fahrzeugsegment dient außerdem als Startschuss für die konkreten E-Auto-Ambitionen des Tech-Riesen aus Japan. 2022 soll mit "Sony Mobility Inc." auch ein eigenes Unternehmen gegründet werden, das einen Fuß in die Automobilbranche setzen und dort die Potentiale für Sony austesten soll. Sony nutzt die, um eine neue Karosserievariante des geplanten E-Autos vorzustellen. Der Sony Vision-S 02 steht auf der gleichen Plattform wie der bereits 2020 vorgestellte 01 , ist aber ein. Das neue Fahrzeugsegment dient außerdem als Startschuss für die konkreten E-Auto-Ambitionen des Tech-Riesen aus Japan. 2022 soll mit "Sony Mobility Inc." auch, das einen Fuß in die Automobilbranche setzen und dort die Potentiale für Sony austesten soll.

Optik und Innenraum: Sony bringt dem Vision-S 02 Alltagswerte bei

Magna, Continental, Bosch oder ZF. Jetzt nutzen die Japaner die entwickelte Plattform erneut und geben nun einen Ausblick auf ein SUV. Der Playstation-Hersteller Sony überraschte die Automobilbranche bereits 2020 mit seinem Prototyp des Vision-S 01. Das flache Elektroauto entstand in Zusammenarbeit mit Produktions- und Zuliefergrößen wie

Zoom Optisch fällt vor allem die höhere Dachlinie und das zusätzliche Fenster in der C-Säule auf.



Design sehr stark am Fließheck. Die Fahrgastzelle ragt etwas weiter nach oben und die C-Säule trägt ein zusätzliches Fenster. Ansonsten bleiben Designelemente wie die durchgezogenen Leuchtenbänder vorne und hinten unangetastet. Innen bleibt auch das minimalistische Fond deutlich praxistauglicher. Dabei orientiert sich das

Zoom Der Innenraum des SUsV bietet Platz für sieben Personen und setzt auf große Displays für das Cockpit.



bis zu sieben Personen. Sony plant, die hinteren Sitze umlegbar zu gestalten, was eine Menge Raum benötigen würde. Außerdem verfügt die Studie über eine dritte Sitzreihe und bietet somit Platz für

Abmessungen: Kaum größer als der Vision-S 01

Kompaktsegment angesiedelt und exakt gleich lang, wie der schon bekannte Vision-S 01. In Höhe und Breite unterscheiden sich die Model zwar, allerdings ist der Unterschied nicht allzu groß. Selbstverständlich ist der 02 etwas höher und hat mehr Bodenfreiheit. Die Abmessungen im Detail



Länge: 4,90 m

Breite: 1,93 m

Höhe: 1,65 m

Länge: 4,90 m

Breite: 1,93 m

Höhe: 1,65 m

Radstand: 3,03 m Das SUV ist mit unter fünf Metern Länge im Kompaktsegment angesiedelt und exakt gleich lang, wie der schon bekannte Vision-S 01. In Höhe und Breite unterscheiden sich die Model zwar, allerdings ist der Unterschied nicht allzu groß. Selbstverständlich ist der 02 etwas höher und hat mehr Bodenfreiheit.

Antrieb, Reichweite und Sensorik: Allrad für das Sony-Auto



e einem Motor pro Achse angetrieben wird und somit Allrad-Antrieb besitzt. Jeder der Motoren soll 200 kW (272 PS) leisten. Angaben zu Restreichweite von 333 km, bei ungefähr 80 Prozent Akkustand. Der 01 ist in 4,8 Sekunden auf 100 km/h, der Vision-S 02 wird hier wohl ein paar Zehntel länger brauchen. Auch beim SUV wird wohl die gleiche Sensorik wie beim 01 verwendet werden. Damit soll perspektivisch auch 40 Sensoren behalten dafür den Überblick. Sony verwendet für den Vision-S 02 die gleiche Plattform wie für den 01. Das bedeutet, dass auch das SUV von j angetrieben wird und somit besitzt.

Zoom Die Plattform teilen sich Vision-S 01 und 02. Mit dem zweiten Prototyp werden Sonys E-Auto-Ambitionen ernster.





Eigene Marke für E-Mobilität: Sony gründet Tochterunternehmen



Mit der Präsentation von mittlerweile zwei Prototypen zementiert Sony seine Ambitionen in der Branche. Die beiden Fahrzeuge sind aber nicht nur reine Show-Cars, der 01 wird bereits auf öffentlichen Straßen getestet. Dieser Aufwand lohnt sich für die Technik-Firma nur, wenn das Fahrzeug später auch verkauft werden soll. Da sich 01 und 02 die gleiche Plattform teilen, helfen die bisherigen Erkenntnisse aus der Erprobung auch dem SUV schneller einen Serienstand zu erreichen. Außerdem hat Sony bekannt gegeben mit "Sony Mobility Inc." ein eigenes Tochterunternehmen für seine E-Mobilitätsansätze zu gründen. Ein weiterer Schritt in Richtung Sony als ernstzunehmende Automobilmarke.