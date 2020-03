omund den mit ihm einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen sind jetzt auchbetroffen. Alleinverbringen normalerweise denin der Sonne der iberischen Halbinsel. Dazu kommen Tausendeundsowie, die überwiegende Mehrheit im Rentenalter. Doch mit dem sonnigen Idyll ist es nun vorbei: Ammüssen in Spanien sämtlichezumachen. Grund ist der Ausnahmezustand, in dem sich das Land wegen des Coronavirus befindet. Das staatliche Dekret schließt alles vomüber diebis zumein. Eine Handvoll Plätze mit Ausnahmegenehmigungen für Dauercamper soll es im Land geben. Dort gelten strengste Auflagen, gemeinschaftliche Einrichtungen wie die Sanitäranlagen dürfen nicht genutzt werden. Die Mehrheit der Platzbetreiber schickt ihre Gäste aber nach Hause. Neue Gäste werden seit demnicht mehr angenommen.

Doch es gibt auch. Nach AUTO BILD-Informationen wurden heimkehrende Camper bisher an denzwischen Spanien und Frankreich sowie von Frankreich nach Deutschland durchgelassen. Es kann dort zwar zukommen, doch mit Reisemobil oder Wohnwagen sollte das weniger dramatisch sein als ohne. Diein Spanien und Frankreich kontrolliert umfassend. Sie lässt Reisende aber weiterfahren, wenn klar ersichtlich ist, dass sie auf dem Weg nach Hause sind.undhaben geöffnet, normalerweise kann ab einem Betrag von sechs Euro mit Karte bezahlt werden.auf Parkplätzen (speziell auch über Nacht) werden geduldet. Spanien hat darüber hinaus eineherausgegeben, in denen Menschen unterkommen können, die jetzt reisen müssen. Sie isteinzusehen. Spanisch-Kenntnisse sind dank einer leicht verständlichen Karte und einer Namensliste nicht zwingend.

Die national ausgegebenensollten unbedingt beachtet werden. Inbedeutet das vor allem, dass man. Das Gleiche gilt fürs Betreten eines Supermarktes oder einer Tankstelle. Wer die Filiale einer großen Kette anfährt, hat gute Chancen, dass das gesuchte Produkt vorrätig ist – egal ob es um Diesel oder um eine Rolle Kekse geht. An derwird erwartet,zu tanken , um möglichst selten anhalten zu müssen. Einist unbedingt einzuhalten. An manchen spanischen Raststätten können diesein. So versuchen die Betreiber die, die das Land aktuell am Laufen halten, vor Ansteckung zu schützen. Diskussion hilft in so einem Fall nicht. Dann muss auf die Bordtoilette ausgewichen werden.