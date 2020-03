S-Pedelecs unterstützen bis 45 km/h und eignen sich so perfekt zum Pendeln. BIKE BILD hat fünf dieser Speed-Bikes unter die Lupe genommen.

I n Deutschland haben es Speed-Pedelecs, kurz S-Pedelecs, noch schwer. Für den Radweg sind sie zu schnell, für die Straße trotz Unterstützung bis 45 km/h oft noch zu langsam und dadurch für Autofahrer ein Fremdkörper. Dabei sind die schnellen Bikes mit Elektromotor eigentlich die perfekten Pendler-Bikes, mit denen sich auch längere Autofahrten ersetzen lassen. n Deutschland haben es Speed-Pedelecs, kurz S-Pedelecs, noch schwer. Für den Radweg sind sie zu schnell, für die Straße trotz Unterstützung bis 45 km/h oft noch zu langsam und dadurch für Autofahrer ein Fremdkörper. Dabei sind die schnellen Bikes mit Elektromotor eigentlich die perfekten Pendler-Bikes, mit denen sich auch längere Autofahrten ersetzen lassen. BIKE BILD hat fünf S-Pedelecs unter die Lupe genommen – hier kommen die Ergebnisse.

M1 Sterzing Evolution GT

Rahmen: Carbon

Federung: FOX-Federgabel mit 130 Millimeter Federweg

Motor : TQ HPR 120S

Akku: 862 Wh (angegeben), 828 Wh (entnommen)

Bedienung: Marquardt-Display

Schaltung: Kettenschaltung Shimano, XT, 11-fach (11-46)

Bremsen: Magura MT5, hydraulische Scheibenbremsen

Bereifung : Schwalbe SmartSam, 66 Millimeter, 27,5 Zoll

Gewicht: 27,9 Kilogramm

Preis: 7948 EURO

Note: sehr gut

Diamant Zouma Supreme+ S

Rahmen/Gabel: Carbon/Carbon

Motor : Bosch Performance Line Speed (Generation 4)

Akku: 625 Wh (angegeben), 580 Wh (entnommen)

Bedienung: Bosch Kiox

Schaltung: Kettenschaltung Shimano Deore XT, 12-fach (11–45)

Bremsen: Magura MT5, hydraulische Scheibenbremsen

Bereifung : Bontrager E6 mit Pannenschutz und Reflexstreifen, 60 Millimeter

Gewicht: 23,5 Kilogramm

Preis: 6499 Euro

Note: sehr gut

Riese & Müller Superdelite GT

Rahmen: Aluminium

Federung: Gabel Suntour Aion, Hinterbau Suntour RS-19

Motor : Bosch Performance Line Speed (Generation 4)

Bedienung: Bosch Kiox

Akku: 2x Bosch Powertube, 1000 Wh (angegeben), 890 Wh (entnommen)

Schaltung: Rohloff Speedhub E14, 14-Gang-Nabenschaltung

Bremsen: Magura MT5, hydraulische Scheibenbremsen

Bereifung : Schwalbe Super Moto-X, 62 Millimeter

Gewicht: 34 Kilogramm

Preis: 8748 Euro

Note: sehr gut

Specialiced Turbo Vado 6.0

Rahmen: Aluminium

Federung: SR Suntour NCX E25 mit 50 Millimeter Federweg

Motor : Specialized 1.2 S (Brose)

Akku: 605 Wh (angegeben), 520 Wh (entnommen)

Bedienung: Specialized Turbo Connect Display

Schaltung: Kettenschaltung Shimano XT, 11fach (11–42)

Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen TRP Zurich, 160 Millimeter

Bereifung : Electrak 2.0 Armadillo, 51 Millimeter

Gewicht: 25,3 Kilogramm

Preis: 4799 Euro



Note: gut

Stromer ST3

Rahmen/Gabel: Aluminium

Motor : SYNO Drive II, Hinterradnabenmotor

Akku: 983 Wh (angegeben), 903 Wh (entnommen)

Bedienung: OMNI Interface C (integriert)

Schaltung: Kettenschaltung Shimano XT/SLX, 11fach (11–42)

Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen Stromer HD942 by TRP, 203 Millimeter

Bereifung : Pirelli Cycl-e ST for Stromer, 57 Millimeter

Gewicht: 31,4 Kilogramm

Preis: 7030 Euro



Note: sehr gut