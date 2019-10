Stauprognose 2. bis 6. Oktober 2019

I

n seiner aktuellenwarnt der ADAC vor viel Ausflugsverkehr am kommenden Wochenende (). Grund: In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Thüringen beginnen die. In Hessen und in Rheinland-Pfalz gehen sie in die zweite Woche. Viele werden den) für Ausflüge und Kurzurlaube nutzen, oft verbunden mit einemam Freitag. Dementsprechend wird sich das Verkehrsaufkommen erhöhen. Viele Ausflügler steuern die Wandergebiete der Alpen und der Mittelgebirge, die Küsten und den Süden an. Mit dem meisten Verkehr ist Mittwoch- und Sonntagnachmittag zu rechnen. Zusätzliche Hindernisse sind. Rund um München werden wegen des auslaufendenmehr Autos als sonst unterwegs sein. (