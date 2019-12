D ie ruhige Zeit auf Deutschlands ADAC ist mit Beginn der Weihnachtsferien am vierten Adventswochenende (20. bis 22. Dezember 2019) die Staugefahr am größten. Ein zweiter Höhepunkt mit vielen verstopften Fernstraßen wird für Neujahr erwartet. Zwischendrin gebe es aber dank der günstigen Feiertagskonstellation auch einige staufreie Tage, so der Verkehrsclub in seiner aktuellen Stauprognose. ie ruhige Zeit auf Deutschlands Autobahnen ist vorbei! Lautist mitam vierten(20. bis 22. Dezember 2019) die. Ein zweiter Höhepunkt mit vielen verstopften Fernstraßen wird fürerwartet. Zwischendrin gebe es aber dank der günstigen Feiertagskonstellation auch einige, so der Verkehrsclub in seiner aktuellen

Gute Reisezeiten, schlechte Reisezeiten

Der verkehrsreichste Reisetag ist demnach Freitag, der 20. Dezember, wenn Berufspendler auf Urlauber treffen. Ebenfalls staureich: Donnerstag, der 26. Dezember und Mittwoch, der 1. Januar, wenn viele Autofahrer von ihrem Familienbesuch zurückkehren. Auf den Autobahnen in den Ballungsräumen dürfte vor allem am Samstag, den 21. Dezember und Montag, den 23. Dezember Geduld gefragt sein, da voraussichtlich noch viele Last-Minute-Geschenkekäufer und Weihnachtsmarktgänger unterwegs sein werden. Auf den Routen in und aus den Skigebieten muss an den beiden Samstagen, 21./28. Dezember, etwas mehr Fahrzeit eingeplant werden. Zu den stauarmen Tagen zwischen den Jahren zählen Sonntag, 22. Dezember, Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend), Freitag, 27. Dezember, Sonntag, 29. Dezember, und Montag, 30. Dezember. Auch an Silvester ist auf den Straßen nicht allzu viel los. (Hier gibt es Anti-Stau-Tipps von AUTO BILD!

Die Stau-Brennpunkte

Autofahrer müssen auf folgenden Strecken mit Staus rechnen (jeweils in beide Richtungen):

• Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München • A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg • A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin • A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau • A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden • A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel • A 6 Metz/Saarbrücken – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg • A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte • A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg • A 9 München – Nürnberg – Berlin • A 10 Berliner Ring • A 24 Hamburg – Berlin • A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen • A 81 Stuttgart – Singen • A 93 Inntaldreieck – Kufstein • A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen • A 96 München – Lindau • A 99 Umfahrung München



Wichtig: Eine Rettungsgasse sollte nicht erst gebildet werden, wenn von hinten der Rettungswagen heranrauscht, sondern schon bei stockendem Hier gibt es alle Infos zur Rettungsgasse! : Einesollte nicht erst gebildet werden, wenn von hinten der Rettungswagen heranrauscht, sondern schon bei stockendem Verkehr

Auch im Ausland kann es turbulent werden

Im Ausland muss vor allem auf den Zufahrtstraßen in die Wintersportorte und an Autoverladestationen mit Verzögerungen gerechnet werden. Betroffen sind: in Österreich die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen. In der Schweiz die Gotthard-Route, die Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz sowie an der Autoverladestationen Furka, Lötschberg und Vereina. In Italien die Brennerroute, die Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal sowie in den Vinschgau. Entlang der österreichischen Inntal- und Brennerautobahn ist laut ADAC wegen der Sperre von Ausweichrouten die Staugefahr besonders hoch. Wer nach den Feiertagen heimfährt, muss aufgrund der Grenzkontrollen Wartezeiten an den drei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) einkalkulieren. Außerdem sollten sich Urlaubsfahrer bei Reisen ins Ausland sich über die dort geltenden Verkehrsbestimmungen genau informieren. Die meisten europäischen Länder ahnden Verkehrsdelikte deutlich schärfer als Deutschland!