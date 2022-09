Es ist schnell passiert: Ein Steinchen wird von der Fahrbahn hochgeschleudert und sorgt für eine Macke in der Windschutzscheibe. Achtung: Selbst eine kleine Beschädigung kann durch die großen Temperaturunterschiede oder Nachtfrost im Herbst und Winter zu einem großen Sprung oder gar einer Splitterung der gesamten Scheibe ausarten.

Daher sollten Steinschläge an der Frontscheibe schnell beseitigen lassen. Das Angebot an Servicefirmen, die den Schaden schnell beheben können, ist sehr groß – und gerade hier will man den Durchblick behalten.

Entweder man lässt die Reparatur bei einem der großen Glasunternehmen wie zum Beispiel Carglass durchführen oder fährt zu Werkstattketten wie ATU oder Euromaster.

Zudem bieten auch eine Reihe von großen Autohäusern und freie Werkstätten einen komfortablen Reparatur- oder Wechselservice an – zunehmend auch mobile Glasexperten wie zum Beispiel Nobleglas. Das erspart zeitaufwendige Fahrerei zur Werkstatt, das Warten vor Ort oder die Abholung des eigenen Fahrzeugs.

Mit einem Klick einen Termin buchen

Das Serviceangebot ist also groß. Das Werkstattportal Repareo hilft dabei, den nötigen Überblick zu behalten: Namen der Werkstätten, die den Glasservice anbieten, Adresse, genaue Entfernung. Und mit nur einem Klick kann man online einen Termin buchen.