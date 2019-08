Offenbar verstößt der Kanal "Auto Addiction" mit Videos wie "Nürburgring Crash Compilation" oder "Gefährliche Situationen auf dem Nürburgring" gegen die Vorschriften, Nick E. hat deshalb keine Chancen auf eine Drehgenehmigung. In einem Youtube-Video bezieht Nick E. Stellung zu seiner Verbannung und kritisiert die Nürburgring-Betreiber: "Sie beschuldigen mich, dass ich private Aufnahmen auf ihrem Grundstück mache, was ich ohne Drehgenehmigung nicht darf. Das Problem ist, dass wir keine Möglichkeit haben, eine zu bekommen, wenn wir weiter alles zeigen, was auf dem Nürburgring vor sich geht." Nach Meinung des Youtubers, der in seinem Video an der Strecke mit zwei zwei Polizisten zu sehen ist, gehören die Unfälle, Drifts und spektakuläre Fahrmanöver einfach dazu. Sie hätten den Nürburgring überhaupt erst so berühmt gemacht. Die Nürburgring GmbH verbiete solche Aufnahmen aber, da sie für schlechte Publicity sorgen könnten. Bizarr: Auf ihrem Facebook-Account vergleicht "Auto Addiction" das Vorgehen der Betreiber mit dem der Sowjetunion während der Tschernobyl-Katastrophe.