Subaru Forester e-Boxer (2019): Test, Preis, Verbrauch, Hybrid

D er neue komplett neu entwickelt – auch wenn man es nicht wirklich sieht. Der neue Forester ist mit 4,63 Metern gerade einmal 1,5 Zentimeter länger als sein Vorgänger, hat drei Zentimeter mehr Radstand und erstmals einen elektrifizierten Antrieb. Doch während die Konkurrenz zunehmend auf Elektroautos oder zumindest Plug-in-Hybriden setzt, liefert zweiten Bordnetz. Der bekannte zwei Liter große Boxermotor mit seinen 150 PS und 194 Newtonmeter maximalem Drehmoment wird in seinem stufenlosen CVT-Getriebe um einen kleinen Elektromotor erweitert, der 16 PS und 66 Newtonmeter an Zusatzleistung bietet. er neue Subaru Forester basiert auf der Global Plattform der Japaner und wurde– auch wenn man es nicht wirklich sieht. Der neue Forester ist mit 4,63 Metern gerade einmalhat drei Zentimeter mehr Radstand und. Doch während die Konkurrenz zunehmend auf Elektroautos oder zumindest Plug-in-Hybriden setzt, liefert Subaru beim Forester nur eine Minimallösung mit einem. Der bekanntemit seinenundmaximalem Drehmoment wird in seinemum einenerweitert, derundan Zusatzleistung bietet.

Der E-Motor soll zehn Prozent Spritersparnis bringen

Die Batterie sitzt unter dem Kofferraum und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bescheidenen 1,6 Kilometern. (13,5 kWh) ist im Kofferraum unter dem Ladeboden verstaut. Mit 509 Litern fasst der Neuling sogar vier Liter mehr als sein Vorgänger. Bei umgeklappter Rückbank sind es 1779 Liter. Der 8,1 Litern Super auf 100 Kilometern alles andere als beeindruckend gering. Die Teil-Elektrifizierung soll rund zehn Prozent einsparen. Dass der Subaru Forester e-Boxer bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h eine Mikrostrecke von 1,6 Kilometern rein elektrisch zurücklegen kann, ist nicht mehr als eine nette Technikspielerei im Stadtverkehr. Die 118-Volt-Lithium-Ionen-Batterieist im Kofferraum unter dem Ladeboden verstaut. Mitfasst der Neuling sogarals sein Vorgänger. Bei umgeklappter Rückbank sind es 1779 Liter. Der Normverbrauch des Forester e-Boxer ist mitauf 100 Kilometern alles andere als beeindruckend gering. Die Teil-Elektrifizierung soll rund. Dass der Subaru Forester e-Boxer bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h eine Mikrostrecke von, ist nicht mehr als eine nette Technikspielerei im Stadtverkehr.

Die Fahrleistungen lassen zu wünschen übrig

Der Leistungszuwachs des Saugboxers ist mit den gerade einmal 12 Kilowatt überschaubar. Beim Anfahren und Beschleunigen steuert das Elektromodul einen entsprechenden Energieschub hinzu. Doch das Mehrgewicht von 110 Kilogramm für das komplette Elektropaket macht sich negativ bemerkbar. Und mehr Motorleistung könnte der 1,7 Tonnen schwere Allradler ohnehin vertragen, denn die insgesamt gerade einmal 167 PS sind im Konkurrenzumfeld nicht viel. So sind nur 188 km/h Höchstgeschwindigkeit und ein träger Spurt 0 auf 100 km/h in 11,8 Sekunden drin. Die leistungsstärkeren Motorisierungen der Vorgänger hat Subaru aus Verbrauchsgründen gestrichen. Die Japaner bieten von ihren so laufruhigen Boxermotoren hierzulande nur noch eine schwache Basisversion an.

Das Fahrgefühl hat sich verbessert