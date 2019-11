it dem Impreza 22B STI feierte Subaru sein 40. Firmenjubiläum und den dritten WRC-Sieg in Folge. 400 Exemplare entstanden für Japan, weitere 24 gingen nach England und Australien. Jetzt steht in England einer der seltenen Impreza zum Verkauf . Der Preis ist allerdings heftig!

Für die Zulassung in England musste am 22B eine Nebelschlussleuchte installiert werden.

Der Innenraum sieht aus wie neu. Die Zusatzinstrumente an der A-Säule sind allerdings nicht original.

Der in England bei "4 Star Classics" zum Verkauf stehende 22B ist die Nummer 196 von 400. Er befindet sich im Neuwagenzustand,und hat vor Kurzem einen umfassenden Service bekommen. Zudem ist das Auto fast komplett original. Nachgerüstet wurden nur ein HKS Turbotimer und Zusatzinstrumente an der A-Säule. Dieser 22B ist ein japanisches Modell, für die Zulassung in England musste zusätzlich eine Nebelschlussleuchte installiert werden.Dafür bekommt man auch einen neuen BMW M5 ! Die erste Impreza-Generation gab es in Deutschland nie als STI. Gut erhaltene STI der Nachfolger-Generation sind aber schon für unter 15.000 Euro zu haben . Natürlich haben Käufer mit diesem speziellen Impreza die Gewissheit, etwas richtig Exklusives zu besitzen.Auf diesem Wertniveau wird er wahrscheinlich nie mehr artgerecht gefahren. Und nur zum Ausstellen wäre er definitiv zu schade. Hier gibt's Subaru Impreza WRX STI