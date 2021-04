Subaru Outback (2021): Test, Motor, Preis, Kombi, Allrad, 4x4

Dass es sich nicht nur um ein Facelift handelt, merkt man erst auf den zweiten Blick: Der Outback ist jetzt 50 Millimeter länger und 35 breiter. Gegen den Trend haben auch Höhe (+70 mm) sowie Bodenfreiheit (+13 mm) spürbar zugelegt. Das weiß die Subaru-Stammkundschaft zu schätzen: Mit 213 Millimeter Luft unterm Kiel bietet der Outback hier mehr als viele SUVs der Mittelklasse.

Etwas größer: Die sechste Generation des Outback legt an Höhe, Breite, Länge und Bodenfreiheit zu.

©SUBARU Deutschland GmbH

Unser Testwagen trug die neue Ausstattung Exclusive Cross mit allerlei schwarzen Zierteilen und kräftigerer Dachreling mit 100 Kilogramm Traglast in Fahrt und 318 stehend – gut fürs Dachzelt. Auf der Straße spürt man nur in Nuancen eine Verbesserung. Der weiterentwickelteschiebt gleichmütig zügig an, derwird beim stärkeren Beschleunigen durch eine simulierte Achtstufenschaltung abgemildert. Auf rauer Fahrbahn läuft der Neue etwas. In der Stadt fährt er, Sportfahrer spricht er weniger an. Zugeständnis an den Zeitgeist: Im neuen Infotainment sind auch viele Fahrzeugfunktionen nur über den Berührbildschirm bedienbar.