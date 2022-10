Schon länger ist klar, dass Subaru sein absolutes Topmodell nicht mehr in Europa anbieten wird. Der WRX STI , der vor allem durch seine Rennsport-Ableger in der WRC bekannt wurde, passt schlichtweg nicht mehr zur Elektrifizierung der Marke sowie der notwendigen Minimierung der Emissionen.

Trotzdem hat das kraftvolle Allradmodell immer noch eine aktive und weiter wachsende Fangemeinde. Wer Teil dieser treuen Subaru-Familie werden will, hat beim japanischen Hersteller direkt keine Chance mehr, kann aber mit ein wenig Glück eines der seltenen WRX-Exemplare auf dem Gebrauchtwagenmarkt ergattern. So wie diesen STI mit wenig Laufleistung.

Der blaue Subaru WRX STI wurde im September 2017 erstmals zugelassen und hatte seit diesem Zeitpunkt zwei Halter. Fast schon selbstverständlich, dass diese den Allradler pfleglich behandelt haben und der Japaner daher auch scheckheftgepflegt ist. In den vergangenen fünf Jahren hat der 300 PS starke STI insgesamt nur 27.680 Kilometer abgespult. Bei einem Performance-Modell keine Kleinigkeit, aber Subaru-Modelle sind für ihre Langlebigkeit bekannt.

Das hier angebotene Exemplar verfügt über einen Vierzylinder-Boxermotor mit 2,5 Liter Hubraum. Dank Turboaufladung schickt der Subaru glatte 300 PS über das manuelle Sechsganggetriebe an alle vier Räder – natürlich darf auch bei einem vom Rallyesport inspirierten Modell nicht der für die Marke typische 4x4 fehlen.

Der WRX STI ist kompromisslos auf Sport getrimmt



In puncto Ausstattung hat der WRX STI verhältnismäßig viel zu bieten. Allerdings dürften Klimaautomatik, Alcantara-Bezüge, Rückfahrkamera und Sitzheizung bei Weitem nicht so spannend sein wie die optischen Besonderheiten an der Karosserie. Und davon hat der Subaru mit seinem mächtigen Lufteinlass auf der Motorhaube, den auffälligen Bremssätteln sowie dem mächtigen Heckspoiler wirklich genug.