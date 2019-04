Die Fakten, soweit bislang bekannt: Basis-Fahrzeug ist der Fiat Ducato 4x4 mit dem 130 MultiJet-Motor (2,3 Liter, 130 PS). Der Camper hat auf beiden Seiten eine Schiebetür und ein rutschfestes GFK-Dach, das über eine Gangway begehbar ist. Auf dem Dach lässt sich außerdem mit Hilfe zweier Teleskopstangen eine Hängematte befestigen. Ebenfalls auf dem Dach untergebracht: eine Seilwinde mit 500 Meter langem Seil, das laut Sunlight als Wakeboard- oder Wasserski-Winch einsetzbar ist. Am Heck befindet sich ein eigenes Fach für eine tragbare Mountainbike-Sprungrampe. An der Innenseite der Hecktür ist zudem ein Montage-Ständer für Fahrräder angebracht, an dem sich Reparaturen durchführen lassen.

Innen ist das Wohnmobil mit einer längs angeordneten Couch ausgestattet, die ausgeklappt zum Bett mit einer Liegefläche von 1,80 Meter mal 1,45 Metern wird. Zwei zusätzliche Schlafplätze können mit aufblasbaren Matratzen geschaffen werden. Außerdem gibt es eine Duschwanne, die für eine Freiluftdusche auch mit nach draußen genommen werden kann, und eine Verbrenner-Toilette. Zur Aufbewahrung von Lebensmitteln dienen zwei mobile Kühltruhen.

Statt Dachschränken gibt es Haken, Taschen und Netze, in denen die Sportausrüstung verstaut wird. Zudem lassen sich die Teleskopstangen der Hängematte quer unters Dach anbringen, sodass zum Beispiel Skier oder Snowboads auf ihnen befestigt werden können. "Wir haben alles, was wir über die Wünsche unserer Community wissen, in den Show-Van hineingepackt", erklärt Sunlight-Marketing-Leiter Stefan Riedlinger. "Der Adventure Van ist ein echtes Herzensprojekt, in dem die Fans der Marke sich wiedererkennen."